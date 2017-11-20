В Пскове состоялся концерт, посвящённый Дням армянской культуры в России

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.11.2017 12:05

Концерт, посвящённый Дням армянской культуры в России, прошёл в Пскове. На сцене выступили артисты-армяне, в основном молодёжь, которая проживает в Пскове. Зрители смогли окунуться в историю и культуру Армении, послушать народные песни и познакомиться с традиционными армянскими танцами.

Кроме того, на концерте проводилась благотворительная акция по сбору денег для псковского Детского фонда. Все пожертвования пойдут на новогодние подарки для детей из малообеспеченных семей. Дни армянской культуры в России проходят в честь 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и Арменией.

Виктория Писукова