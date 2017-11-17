Прокуратура области проверит законность строительства рядом с Пристанью-2

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.11.2017 22:59

Рядом с Пристанью-2 ведётся незаконное строительство, - подозревают местные дачники. Людей насторожила вырубка леса и то, что работы проходят в пределах водоохранной зоны. Как выяснилось, интуиция садоводов не обманула. Только оказалось, что дело связано вовсе не с экологическими нарушениями.

Регина Кадырова, Тигран Гаспарян, Юрий Ильин, Василий Нордэн