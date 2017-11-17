Дмитрий Пучков представил в Пскове новые книги своего коллеги Егора Яковлева

Писатель, блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, представил в Пскове новые книги своего коллеги Егора Яковлева. Презентация состоялась сегодня в историко-краеведческой библиотеке Пскова. Книги "Красный шторм" и "Война на уничтожение" рассказывают соответственно об истории Октябрьской революции и Великой Отечественной войны.
В них собраны статьи и интервью ведущих российских историков по этим периодам. Автор рассказывает о корнях гитлеровской восточной политики и англо-саксонской традиции колонизации Неевропейских стран. Дмитрий Пучков написал предисловие к этой книге. Он разделяет взгляды историка и поэтому сотрудничает с автором уже несколько лет
Иван Павлов
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Ноябрь 2017
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