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Газета - зеркало общества. Так ли это? Обсудим в программе "Стартовая площадка" на "Радио России-Псков" 20 ноября с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 17.11.2017 18:17

Газета - зеркало общества. Так ли это? Обсудим в программе Исполнилось 100 лет главной газете области «Псковской правде». Газета – это зеркало, в котором отражается жизнь общества. Но всегда ли это зеркало отражало действительность такой, какой она была на самом деле. О чем можно было писать, о чем нельзя, по разным причинам? И что это были за причины? Обсудим в программе "Стартовая площадка".

Гости программы: ветераны газеты Алексей Ронин и Тамара Карнаухова.

Не пропустите! 20 ноября с 7.20. Звоните и задавайте вопросы нашим гостям по телефону прямого эфира 62-80-30

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