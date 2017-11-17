Исполнилось 100 лет главной газете области «Псковской правде». Газета – это зеркало, в котором отражается жизнь общества. Но всегда ли это зеркало отражало действительность такой, какой она была на самом деле. О чем можно было писать, о чем нельзя, по разным причинам? И что это были за причины? Обсудим в программе "Стартовая площадка".
Гости программы: ветераны газеты Алексей Ронин и Тамара Карнаухова.
Не пропустите! 20 ноября с 7.20. Звоните и задавайте вопросы нашим гостям по телефону прямого эфира 62-80-30
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Ноябрь 2017
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