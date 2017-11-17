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25 единиц техники и почти 140 энергетиков сегодня приняли участие в масштабных учениях

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Категория: Вести-Псков
Создано 17.11.2017 18:02

25 единиц техники и почти 140 энергетиков сегодня приняли участие в масштабных учениях. Организаторы придумали самый сложный сценарий, который может возникнуть в результате ЧС или разгула стихии. Учения принимал заместитель губернатора Александр Кузнецов.

Главная цель научиться быстро и эффективно ликвидировать массовые отключения электроэнергии, которые происходят из-за неблагоприятных метеоусловий. По легенде учений, в области ухудшилась погода: усилился ветер, прошел мокрый снег с градом, температура опустилась до -4 градусов. В результате произошли массовые отключения электроэнергии. Без света остались социально значимые объекты и почти 50 тысяч потребителей. Совсем недавно завершилась практическая часть - ликвидация этих аварий, которой занимались дежурные службы в Островском районе. Участники учений выправляли и устанавливали опоры, монтировали провода, подключали дизельные генераторы, разбирали завалы деревьев. В состоянии готовности и диспетчерская служба, там работает «горячая линия», которая принимает заявки от местных жителей. Руководство учениями осуществляется из Пскова, используется видеоконференцсвязь и онлайн-трансляция в интернете. Учения курирует замгубернатора Александр Кузнецов. По его словам, это первые учения, где привлекаются энергетики различных ведомств, ведь по легенде учений повреждены не только сети «Псковэнерго», но и линии, принадлежащие РЖД и Министерству обороны. Кроме того, в этих учениях впервые будут задействованы беспилотники для осмотра масштаба повреждений».

Андрей Удалов

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