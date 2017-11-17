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25 единиц техники и почти 140 энергетиков сегодня приняли участие в масштабных учениях

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Категория: Вести-Псков
Создано 17.11.2017 21:00

 

В Псковской области завершились масштабные учения энергетиков. Специалисты филиала МРСК Северо-Запад «Псковэнерго» учились ликвидировать последствия неблагоприятных погодных явлений. По легенде, в регионе резко ухудшилась погода, и после ударов природной стихии произошло массовое отключение электричества.

Андрей Удалов, Юрий Ильин

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