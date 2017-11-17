В псковском отделении «Союза женщин России» подвели итоги работы за 5 лет

Итоги работы за 5 лет подвели сегодня в псковском отделении «Союза женщин России». Большую отчётно-выборную конференцию «Союз» проводит раз в пятилетку. Выбирают новое правление и намечают направления работы на следующий период.
Отмечу, сейчас в региональном отделении «Союза женщин России» зарегистрировано более 2-х тысяч человек, все они помогают продвигать социально-значимые проекты. Например, помощь детям-сиротам. Союз также способствовал восстановлению монумента "Дулаг-100" в Порховском районе.
Регина Кадырова
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Ноябрь 2017
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