В псковском отделении «Союза женщин России» подвели итоги работы за 5 лет

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.11.2017 16:57

Итоги работы за 5 лет подвели сегодня в псковском отделении «Союза женщин России». Большую отчётно-выборную конференцию «Союз» проводит раз в пятилетку. Выбирают новое правление и намечают направления работы на следующий период.

Отмечу, сейчас в региональном отделении «Союза женщин России» зарегистрировано более 2-х тысяч человек, все они помогают продвигать социально-значимые проекты. Например, помощь детям-сиротам. Союз также способствовал восстановлению монумента "Дулаг-100" в Порховском районе.

Регина Кадырова