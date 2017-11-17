Михаил Ведерников обсудил с Главой ФНС вопросы финансово-экономического оздоровления псковских предприятий

В частности, речь шла о решении ситуации, сложившейся на крупнейшем автотранспортном предприятии региона «Псковпассажиравтотранс» и ОАО «Псковавиа». Михаил Ведерников подчеркнул социальную значимость обеих компаний и заинтересованность областных властей в их сохранении и дальнейшем развитии.
Он также добавил, что в кратчайшие сроки Администрация области совместно с руководством предприятий проработает меры по погашению долговых обязательств.
Кирилл Радион
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Ноябрь 2017
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