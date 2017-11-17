Михаил Ведерников обсудил с Главой ФНС вопросы финансово-экономического оздоровления псковских предприятий

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.11.2017 15:56

В частности, речь шла о решении ситуации, сложившейся на крупнейшем автотранспортном предприятии региона «Псковпассажиравтотранс» и ОАО «Псковавиа». Михаил Ведерников подчеркнул социальную значимость обеих компаний и заинтересованность областных властей в их сохранении и дальнейшем развитии.

Он также добавил, что в кратчайшие сроки Администрация области совместно с руководством предприятий проработает меры по погашению долговых обязательств.

Кирилл Радион