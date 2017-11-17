Отделение Нацкомитета противодействия коррупции держит на контроле проблемы Великолукской больницы

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.11.2017 15:48

Отделение Национального комитета противодействия коррупции держит на контроле проблемы Межрайонной великолукской городской больницы. Об этом на встрече с журналистами заявил руководитель комитета Алексей Иванов. Однако подробных комментариев не дал.

Отметил, что любое вмешательство в деятельность следственных органов уголовно-наказуемо. Напомню, в медучреждении прошли проверки и обыски на предмет нецелевого расходования бюджетных средств. Кроме того, большой резонанс в городе вызвала ситуация, когда в конце сентября люди по 4 часа не могли дождаться карет скорой помощи.

Лариса Чурикова