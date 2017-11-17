Главные кадры: Андрей Фёдоров о своей работе журналистом на ГТРК «Псков» в начале 2000-х

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.11.2017 15:31

ГТРК «Псков» отмечает 57-ю годовщину со дня создания. Открытая в начале 60-х, она стояла у истоков зарождения отечественного телевидения. За полвека сменилось не одно поколение операторов, журналистов, режиссёров. Сегодня герой нашей рубрики "Главные кадры" - Андрей Фёдоров. Он работал на студии корреспондентом и ведущим новостей в начале 2000-х.

Кирилл Радион