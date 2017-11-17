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Жители Пристани-2 подозревают, что вблизи ведется незаконное строительство

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Категория: Вести-Псков
Создано 17.11.2017 13:24

Рядом с Пристанью-2 ведётся незаконное строительство - подозревают местные дачники. Людей насторожила вырубка леса и то, что работы проводятся в пределах водоохранной зоны. При этом сам знак то пропадает, то появляется вновь. Отмечу, рядом с Пристанью-2 находится сосновый лес, который псковичи высаживали ещё в 50-е. 

Как выяснилось, небольшая территория на десять участков - давно была землёй для ведения садоводства и построить дачу здесь можно. Однако интуиция местных жителей не обманула. Схема, по которой нынешние владельцы получили свои наделы, выглядит очень подозрительно. В следующих выпусках мы подробнее расскажем об этой истории.

Регина Кадырова

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