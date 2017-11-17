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1140-й гвардейский артполк Псковской дивизии отметил 99 лет со дня образования

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Категория: Вести-Псков
Создано 17.11.2017 13:13

99-ю годовщину со дня создания празднует сегодня 1140-й гвардейский артиллерийский полк 76-ой десантно-штурмовой дивизии в Пскове. По итогам боевой подготовки полк уже второй год подряд получает переходящее знамя, кубок и грамоту как лучший в ВДВ.

Награды в этот знаменательный день вручили и другим лучшим подразделениям ВДВ, а также личному составу и ветеранам старейшего в дивизии, дважды Краснознаменного артиллерийского полка. В период Великой Отечественной войны артполк принимал участие в обороне Одессы и Крыма, в битвах под Сталинградом и на Курской дуге, в освобождении Белоруссии и взятии Берлина. За годы войны восемь воинов полка были удостоены звания Героя Советского Союза, более двух тысяч человек награждены орденами и медалями.

Светлана Константинова

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