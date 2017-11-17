logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Более 930 миллионов рублей направит «Росавтодор» на ремонт дорог в Псковской области в следующем году

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 17.11.2017 13:08

Об этом стало известно в ходе рабочей встречи ВРИО губернатора Михаила Ведерникова с главой ведомства Романом Старовойтом. Стороны обсудили итоги работы в этом году и перспективы развития транспортной инфраструктуры региона.

В числе приоритетных для Псковской области вопросов ВРИО главы региона обозначил дополнительную финансовую поддержку в строительстве Северного обхода в Пскове, реконструкцию пересечения проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках, а также возможность передачи части автодорог регионального значения на федеральный уровень. Добавлю, что за последние годы в регионе отремонтировано 570 километров федеральных трасс и более полусотни искусственных сооружений. 90% федеральных трасс на территории субъекта приведены в нормативное состояние.

Кирилл Радион

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Хлебосол
Kinza
В рифму
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк