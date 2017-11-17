Более 930 миллионов рублей направит «Росавтодор» на ремонт дорог в Псковской области в следующем году

Об этом стало известно в ходе рабочей встречи ВРИО губернатора Михаила Ведерникова с главой ведомства Романом Старовойтом. Стороны обсудили итоги работы в этом году и перспективы развития транспортной инфраструктуры региона.
В числе приоритетных для Псковской области вопросов ВРИО главы региона обозначил дополнительную финансовую поддержку в строительстве Северного обхода в Пскове, реконструкцию пересечения проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках, а также возможность передачи части автодорог регионального значения на федеральный уровень. Добавлю, что за последние годы в регионе отремонтировано 570 километров федеральных трасс и более полусотни искусственных сооружений. 90% федеральных трасс на территории субъекта приведены в нормативное состояние.
Кирилл Радион
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Ноябрь 2017
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