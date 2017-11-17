В преддверии Дня памяти жертв ДТП сотрудники ГИБДД области сдали донорскую кровь

Сотрудники ГИБДД области сдали донорскую кровь. Это ежегодная акция в преддверии Дня памяти жертв ДТП. Его отмечают в третье воскресенье ноября. В акции приняли участие около пятидесяти дорожных инспекторов и сотрудников других внутренних служб. В этом году в Пскове за десять месяцев произошло 885 ДТП, 92 человека погибли, больше тысячи ранено.
Наталья Барарь
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Ноябрь 2017
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