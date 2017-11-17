Более 200 детей Псковской области приняли участие в конкурсе рисунков «Земля - наш дом»

Более 200 детей приняли участие в конкурсе рисунков "Земля - наш дом", который провело региональное отделение партии "Единая Россия". Сегодня организаторы подвели итоги - лучшим художникам вручили грамоты и призы. Это три работы из Пскова, Печор и Дедовичей. Двух победителей выбрало профессиональное жюри с участием художников и фотографов, а еще одну работу организаторы выбрали путем интернет-голосования. Конкурс рисунков приурочен к Году экологии в России.
В рамках партийного проекта "Детские сады - детям" псковские единороссы провели серию просветительских экологических мероприятий в детских садах области. Лидия Драгунова: «Работы интересны каждая по-своему, было очень трудно выделить три лучшие работы, поэтому было приглашено профессиональное жюри, которое выбрало три работы, которые будут представлять данный конкурс на федеральном уровне. Эти работы отправляются сегодня в Москву, где лидер будет выбран путем интернет-голосования на сайте партии "Единая Россия"».
Иван Павлов
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