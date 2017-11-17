Псковские спортсмены завоевали золото на соревнованиях по пауэрлифтингу и греко-римской борьбе

Первое место на Кубке России по пауэрлифтингу занял пскович Тимур Федотов. В классическом троеборье он в сумме поднял 785 килограммов. И это не единственное золото, которое завоевали в начале ноября псковские спортсмены. С медалями с международного турнира вернулась молодёжная команда по греко-римской борьбе.
Виктория Писукова, Кирилл Мосин
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Ноябрь 2017
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