Псковские спортсмены завоевали золото на соревнованиях по пауэрлифтингу и греко-римской борьбе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.11.2017 12:38

Первое место на Кубке России по пауэрлифтингу занял пскович Тимур Федотов. В классическом троеборье он в сумме поднял 785 килограммов. И это не единственное золото, которое завоевали в начале ноября псковские спортсмены. С медалями с международного турнира вернулась молодёжная команда по греко-римской борьбе.

Виктория Писукова, Кирилл Мосин