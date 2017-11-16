Десять кандидатов будут бороться за пост главы администрации города Пскова

Они успели в срок подать все необходимые документы в конкурсную комиссию, которая сегодня завершила приём заявок. Среди кандидатов - представители нескольких политических партий, депутаты областного Собрания и Городской Думы, представители администрации города, предприниматели.
На следующей неделе конкурсная комиссия проверит их документы, проведёт встречи с кандидатами. Новый глава администрации будет избран на сессии Городской Думы. Напомним, что действующий глава администрации Игорь Калашников не стал принимать участие в конкурсе. По его мнению, будет правильно, что муниципалитет возглавит новый человек со свежим взглядом.
Иван Павлов
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