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Десять кандидатов будут бороться за пост главы администрации города Пскова

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.11.2017 20:10

Они успели в срок подать все необходимые документы в конкурсную комиссию, которая сегодня завершила приём заявок. Среди кандидатов - представители нескольких политических партий, депутаты областного Собрания и Городской Думы, представители администрации города, предприниматели.

На следующей неделе конкурсная комиссия проверит их документы, проведёт встречи с кандидатами. Новый глава администрации будет избран на сессии Городской Думы. Напомним, что действующий глава администрации Игорь Калашников не стал принимать участие в конкурсе. По его мнению, будет правильно, что муниципалитет возглавит новый человек со свежим взглядом.

Иван Павлов

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