Погибли, исполняя служебный долг. В Невеле простились с убитыми полицейскими

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.11.2017 21:06

Сегодня в Невельском районе простились с полицейскими, погибшими при исполнении служебного долга. Траурная церемония прошла у здания местного отдела МВД. В ней приняли участие: руководитель областного Управления Юрий Инстранкин, начальники территориальных ОВД, представители власти, общественности, коллеги и друзья погибших.

Собравшиеся выразили глубокие соболезнования родным и близким убитых. Капитан полиции Сергей Булыжников и участковый уполномоченный Александр Кузнецов трагически погибли 13 ноября, приехав по вызову в деревню Язно. Полицейских вызвала местная жительница. Она пожаловалась на угрозы со стороны соседа Александра Шерякова. Как установило следствие, он застрелил полицейских и покончил с собой.

Надежда Прыгина