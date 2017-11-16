Заявку на бюджетный кредит отправила Псковская область

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.11.2017 17:13

Его размер - практически пятьсот пятьдесят млн рублей. Пакет документов с подробными расчетами за подписью врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова направлен в Министерство финансов РФ. В случае одобрения заявки деньги пойдут на реструктуризацию долговых обязательств региона.

Ранее Михаил Ведерников заявил, что замещение коммерческих кредитов бюджетными - одна из главных задач администрации области.

Алина Толкачева