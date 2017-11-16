Небольшие магазины теперь будут реже подвергаться проверкам контрольного надзора МЧС

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.11.2017 16:57

Небольшие магазинчики теперь будут реже подвергаться проверкам контрольного надзора МЧС. Об этом на публичных слушаниях сегодня сообщил заместитель начальника Управления надзорной деятельности Владимир Якунин. Сотрудники МЧС, бизнесмены и руководители предприятий обсудили основные принципы реформы контрольной и надзорной деятельности.

Эти меры должны поспособствовать снижению давления на малый и средний бизнес. Проверке будут подвергаться только те предприятия и учреждения, которые попадают в группу риска. То есть завод и цветочный магазин будут уже в разных категориях. Так, по новым правилам социально значимые и опасные производственные объекты будут проверять раз в три года, многоэтажные дома раз в десять лет, а магазинчики, ларьки и киоски только по необходимости.

Дина Перевозчикова