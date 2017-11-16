Небольшие магазины теперь будут реже подвергаться проверкам контрольного надзора МЧС

Небольшие магазинчики теперь будут реже подвергаться проверкам контрольного надзора МЧС. Об этом на публичных слушаниях сегодня сообщил заместитель начальника Управления надзорной деятельности Владимир Якунин. Сотрудники МЧС, бизнесмены и руководители предприятий обсудили основные принципы реформы контрольной и надзорной деятельности.
Эти меры должны поспособствовать снижению давления на малый и средний бизнес. Проверке будут подвергаться только те предприятия и учреждения, которые попадают в группу риска. То есть завод и цветочный магазин будут уже в разных категориях. Так, по новым правилам социально значимые и опасные производственные объекты будут проверять раз в три года, многоэтажные дома раз в десять лет, а магазинчики, ларьки и киоски только по необходимости.
Дина Перевозчикова
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