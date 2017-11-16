Анастасиевская часовня в Пскове может быть отреставрирована за счет средств федерального бюджета

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.11.2017 16:52

Анастасиевская часовня в Пскове может быть отреставрирована в ближайшие годы за счет средств федерального бюджета. Соответствующие договоренности достигнуты по итогам встречи врио губернатора области Михаила Ведерникова с Министром культуры Владимиром Мединским. Часовня построена в тысяча девятьсот одиннадцатом году по проекту знаменитого русского архитектора Щусева.

Расписана по эскизам художника Рериха. Эскиз плафона хранится в Русском музее. На стенах изображены Спас на убрусе, четыре архангела, Богоматерь и Николай чудотворец. После революции часовня была закрыта, живопись забелена. В связи с реконструкцией моста Советской Армии (ныне Ольгинского) в 1970 году часовня была снята с высокого фундамента и установлена на берегу реки Великой. Памятник архитектуры не реставрировали более полувека. Владимир Мединский заверил, что Министерство культуры профинансирует необходимые работы.

Марина Михайлова