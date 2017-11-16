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О развитии молодежной политики в Псковской области говорим в программе "Постфактум" на "Радио России-Псков" 16 ноября в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.11.2017 15:47

О развитии молодежной политики в Псковской области говорим в программе Накануне ВРИО губернатора Михаил Ведерников и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев провели рабочую встречу. На ней стороны договорились, что Росмолодежь окажет помощь Псковской области в развитии молодежной политики.

В программе "Постфактум" расскажем, как псковская молодежь может реализоваться сегодня в различных сферах деятельности.

Не пропустите! 16 ноября в 18.10

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