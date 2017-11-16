Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.11.2017 16:26

В этом году в России появилось немало нововведений в правилах дорожного движения. Приоритет на круге, повышение штрафов, съемка сотрудников ГИБДД, оформление ДТП без инспекторов. Это и многое другое обсудим в программе "Стартовая площадка".

Гость программы: полковник полиции, начальник Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов.

Слушайте на "Радио России-Псков" 17 ноября с 7.20. Звоните и задавайте свои вопросы нашему гостю по телефону прямого эфира 62-80-30