Храм в Мелётово законсервировали до начала реставрации

Специалисты закрыли трещины, через которые в храм попадала влага. В процессе работ выяснилось, что в церковь также проникают грунтовые воды. Церковь Успения Пресвятой Богородицы - памятник пятнадцатого века с уникальными фресками находится в аварийном состоянии. В этом году начались работы по их реставрации, однако в срочной реконструкции нуждаются фундамент и стены храма.
На недавней встрече врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и Министра культуры РФ Владимира Мединского была достигнута договоренность о том, что в Мелётово будут проведены реставрационные работы на средства федерального бюджета. До их начала храм было принято решение законсервировать.
Кирилл Радион
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Ноябрь 2017
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