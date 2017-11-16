Фестиваль «Человек и вера» помог Алеше Лукьянову начать необходимое лечение

Телевизионный фестиваль "Человек и вера", который проходил в Пскове в сентябре, помог маленькому Алёше. Напомним, наши телезрители, а также гости и участники фестиваля пожертвовали на благотворительность триста двенадцать тысяч рублей. Сто тысяч мы передали на лечение пятилетнего Алёши Лукьянова из Новосокольников.
У мальчика ДЦП. Ещё год назад он мог только лежать. Но после первого курса лечения научился ползать и сидеть. Чтобы не потерять эти навыки и главное - научиться самостоятельно передвигаться Алёше нужна очередная реабилитация. Деньги на неё переданы и уже в это воскресенье Алёша вместе с мамой едут на лечение.
Алина Чабан
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Ноябрь 2017
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