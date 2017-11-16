Журналисты ГТРК «Псков» Кирилл Михайлов и Дина Дабришюте стали победителями регионального этапа фестиваля «Созвездие мужества»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.11.2017 14:42

Сюжет Кирилла Михайлова «Вызволили детей Псковской школы-интерната из огня: пожарные проводят учения» занял первое место на региональном этапе фестиваля «Созвездие мужества» в номинации «Лучший телевизионный проект».

Радиопрограмма корреспондента «Радио России-Псков» Дины Дабришюте «Стартовая площадка», гостем которой стал государственный инспектор по маломерным судам ГИМС МЧС Павел Посадский, победила в номинации «Лучшая информационная программа на радио».

Напомним, всероссийский фестиваль «Созвездие мужества» проводит МЧС России уже в девятый раз. Конкурс посвящен безопасности и спасению людей и призван объединить представителей силовых ведомств, журналистов, общественность для достижения общей цели – повышения культуры безопасности нашей жизни.

Анастасия Цепина