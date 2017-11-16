В Новоржеве проблему подтоплений решили путем очистки рек и городского канала

В Новоржеве завершена очистка рек Оршицы, Оршанки и городского канала. Она решила огромную проблему районного центра - подтопления во время сильных дождей и паводков. Город расположен в таком месте, куда вода стекается со всех близлежащих возвышенностей. Одно из самых сильных подтоплений было четыре года назад. Местные власти занялись решением этого вопроса намного раньше.
С 2010 года администрация вела переговоры с Областным комитетом по природопользованию. Узнали о специальной программе по очистке водоемов. Стали ее участником, собрав необходимые документы. И в прошлом году работы по очистке рек и канала начались. Это дождливое лето стало проверкой работы системы.
Ирина Медведкина
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Ноябрь 2017
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