Капремонт в домах на Сиреневом бульваре в Пскове взяла под контроль администрация президента

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.11.2017 12:21

Жильцы трёх пятиэтажек на Запсковье жалуются на проблемы с горячим водоснабжением. Дома включены в краткосрочный план капитального ремонта в регионе. Уже в следующем году подготовят проект перевода системы водоснабжения с открытой на закрытую схему, а в девятнадцатом начнутся сами ремонтные работы.

Региональные власти должны отчитаться о выполнении поставленных задач в президентской администрации.

Кирилл Радион