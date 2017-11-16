Капремонт в домах на Сиреневом бульваре в Пскове взяла под контроль администрация президента

Жильцы трёх пятиэтажек на Запсковье жалуются на проблемы с горячим водоснабжением. Дома включены в краткосрочный план капитального ремонта в регионе. Уже в следующем году подготовят проект перевода системы водоснабжения с открытой на закрытую схему, а в девятнадцатом начнутся сами ремонтные работы.
Региональные власти должны отчитаться о выполнении поставленных задач в президентской администрации.
Кирилл Радион
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Ноябрь 2017
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