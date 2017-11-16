Как добиться качественного капремонта? Практические советы от «Вести-Псков»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.11.2017 12:09

В Псковской области продолжаются работы по капитальному ремонту домов. Чаще всего обновленные крыши или современные трубопроводы на месте старых вызывают минимум нареканий. Но бывают ситуации, когда выполненные работы не удовлетворяют самих жильцов домов. Не маловажную роль играет и контроль со стороны самих собственников жилья. Как правильно выстраивать отношения с подрядчиками и как не сесть в лужу там, где должно быть сухо?

Кирилл Михайлов, Светлана Константинова, Владимир Шагапов