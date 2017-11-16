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Медики из Швеции, Исландии и Финляндии поделились с псковичами опытом в профилактике инфекций

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.11.2017 12:04

Медики из Швеции, Исландии и Финляндии сегодня в Пскове рассказывают о своих достижениях в профилактике распространения таких инфекций, как ВИЧ и туберкулёз. Такая международная конференция в нашем городе проходит впервые. Северные страны, а также шесть регионов Северо-Запада обсуждают, как построить инновационную профилактику среди молодёжи по социально значимым инфекциям.

К примеру, Псковский регион - лидер по уровню смертности в стране. Однако, в последние годы удалось снизить такой показатель, как смертность от туберкулёза. На каждые сто тысяч населения почти восемь случаев смерти именно от инфекционного заболевания лёгких. К слову, эта болезнь особенно распространена в Себежском районе. Что касается ВИЧ, то заболеваемость в целом по стране только растёт. Специалисты надеются, что смогут увеличить обхват тестирования и повысить компетентность профилактики.

Алина Чабан

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