Медики из Швеции, Исландии и Финляндии поделились с псковичами опытом в профилактике инфекций

Медики из Швеции, Исландии и Финляндии сегодня в Пскове рассказывают о своих достижениях в профилактике распространения таких инфекций, как ВИЧ и туберкулёз. Такая международная конференция в нашем городе проходит впервые. Северные страны, а также шесть регионов Северо-Запада обсуждают, как построить инновационную профилактику среди молодёжи по социально значимым инфекциям.
К примеру, Псковский регион - лидер по уровню смертности в стране. Однако, в последние годы удалось снизить такой показатель, как смертность от туберкулёза. На каждые сто тысяч населения почти восемь случаев смерти именно от инфекционного заболевания лёгких. К слову, эта болезнь особенно распространена в Себежском районе. Что касается ВИЧ, то заболеваемость в целом по стране только растёт. Специалисты надеются, что смогут увеличить обхват тестирования и повысить компетентность профилактики.
Алина Чабан
|
Ноябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3