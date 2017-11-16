Вопрос о ремонте спортзала в Харлапковской школе рассмотрят областные парламентарии

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.11.2017 12:00

Вопрос финансирования ремонта спортзала Харлапковской школы будет рассмотрен областными парламентариями. Об этом заявил в ходе рабочей поездки в Палкинский район заместитель председателя Заксобрания Виктор Остренко. В старом спортзале замены требуют полы и потолок. Сейчас ребята вынуждены заниматься в зале, который не приспособлен для проведения подвижных игр и массовых занятий.

Дина Перевозчикова