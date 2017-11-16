Вопрос о ремонте спортзала в Харлапковской школе рассмотрят областные парламентарии

Вопрос финансирования ремонта спортзала Харлапковской школы будет рассмотрен областными парламентариями. Об этом заявил в ходе рабочей поездки в Палкинский район заместитель председателя Заксобрания Виктор Остренко. В старом спортзале замены требуют полы и потолок. Сейчас ребята вынуждены заниматься в зале, который не приспособлен для проведения подвижных игр и массовых занятий.
Дина Перевозчикова
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Ноябрь 2017
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