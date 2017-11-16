Более 150 псковских школьников принимают участие в проекте «Профессионалы будущего»

Более 150 псковских школьников принимают участие в проекте Городского молодежного центра "Профессионалы будущего". С помощью проекта они хотят выбрать профессию и учебное заведение, чтобы ее получить. Активисты организуют встречи с представителями самых популярных профессий, которые востребованы в городе - от менеджера до мастера по маникюру.
На семинарах они делятся своим опытом со школьниками, а представители учебных заведений города рассказывают, где можно получить соответствующее образование. А в самом Молодежном центре все желающие могут пройти бесплатное профориентационные тестирование, чтобы понять, в какой сфере можно реализовать себя.
Иван Павлов
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Ноябрь 2017
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