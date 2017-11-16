В Пскове проходит конкурс чтецов стихотворений Евгения Изюмова

В Пскове стартовал IV областной конкурс чтецов стихотворений псковского поэта и писателя Евгения Изюмова. В этом году в нем принимают участие около 40 школьников и студентов. Они сами выбирают произведения автора для своих выступлений. Напомню, Евгений Изюмов - псковский поэт, писатель и журналист. Он выпустил три поэтических сборника и одну книгу очерков.
В основном, писал о Псковской земле, о ее жителях, истории и культуре. Чтобы сохранить наследие автора, сотрудники Областной научной библиотеки и придумали чтецкий конкурс.
Наталья Барарь
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Ноябрь 2017
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