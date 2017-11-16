В Пскове проходит конкурс чтецов стихотворений Евгения Изюмова

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.11.2017 11:51

В Пскове стартовал IV областной конкурс чтецов стихотворений псковского поэта и писателя Евгения Изюмова. В этом году в нем принимают участие около 40 школьников и студентов. Они сами выбирают произведения автора для своих выступлений. Напомню, Евгений Изюмов - псковский поэт, писатель и журналист. Он выпустил три поэтических сборника и одну книгу очерков.

В основном, писал о Псковской земле, о ее жителях, истории и культуре. Чтобы сохранить наследие автора, сотрудники Областной научной библиотеки и придумали чтецкий конкурс.

Наталья Барарь