logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости
 
 
 

В Пскове проходит конкурс чтецов стихотворений Евгения Изюмова

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 16.11.2017 11:51

В Пскове стартовал IV областной конкурс чтецов стихотворений псковского поэта и писателя Евгения Изюмова. В этом году в нем принимают участие около 40 школьников и студентов. Они сами выбирают произведения автора для своих выступлений. Напомню, Евгений Изюмов - псковский поэт, писатель и журналист. Он выпустил три поэтических сборника и одну книгу очерков.

В основном, писал о Псковской земле, о ее жителях, истории и культуре. Чтобы сохранить наследие автора, сотрудники Областной научной библиотеки и придумали чтецкий конкурс.

Наталья Барарь

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
В рифму
Kinza
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк