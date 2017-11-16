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Новоржевский народный театр готовится к юбилейному сезону

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.11.2017 11:49

Участники старейшего народного театра Псковской области начали подготовку к юбилейному сезону. Первый спектакль в Новоржеве прошёл ещё в конце XIX века, а в 1968 году ему присвоили звание «народного». За это время на сцене сменилось не одно поколение актёров, сделаны сотни разноплановых постановок. И сейчас в репертуаре коллектива как классические произведения, так современные истории.

Ирина Медвёдкина, Александр Калинин

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