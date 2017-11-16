Сегодня в полдень пройдёт церемония прощания с полицейскими, погибшими в Невельском районе

Капитан полиции Сергей Булыжников и участковый уполномоченный Александр Кузнецов трагически погибли, приехав по вызову в деревню Язно. Полицейских вызвала местная жительница. Она пожаловалась на угрозы со стороны 62-летнего соседа Александра Шерякова. Следствием было установлено, что он у себя дома застрелил полицейских и покончил с собой.
Руководство УМВД России по Псковской области, коллеги и друзья выражают искренние соболезнования родным и близким погибших сотрудников полиции.
Кирилл Радион
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Ноябрь 2017
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