Михаил Ведерников и Александр Бугаев обсудили развитие системы молодежной политики в Псковской области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.11.2017 20:45

Михаил Ведерников договорился с Росмолодежью о проведении в Псковской области цикла совместных мероприятий.Об этом в среду, 15 ноября, в рамках рабочей встречи в Москве договорились временно исполняющий обязанности Губернатора Псковской области Михаил Ведерников и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

Cогласно договоренности, Росмолодежь выступит организатором событий, что позволит региону направить бюджетные средства на дополнительную грантовую поддержку ряда инновационных проектов. Как сообщили ГТРК «Псков» в пресс-службе администрации региона, участники встречи обсудили развитие системы молодежной политики в Псковской области. По мнению Михаила Ведерникова, сегодня необходимо сосредоточиться на формате востребованных молодежью проектных офисов, вовлекать активистов в реализацию социально значимых проектов, оказывать грантовую поддержку лучшим инициативам, открывать новые площадки для самореализации молодежи.

«Это не только мои наблюдения, об этом мне пишут в социальных сетях, говорят при личных встречах. Я глубоко убежден, что молодежной политикой в большей степени должно заниматься само молодое поколение. Администрация области — лишь координатор. Благодаря созданию такой площадки у молодежи Псковской области появится еще больше возможностей для развития и самореализации в родном регионе», — сказал Глава региона.

Александр Бугаев поддержал Михаила Ведерникова, отметив, что проблема инфраструктуры молодежной политики актуальна почти для всех регионов нашей страны. Он также рассказал о лучших практиках коллег из разных городов, которые позволяют привлекать молодых людей не только к участию, но и к организации молодежных событий, делая их интересными и полезными для аудитории.

Отметим, что в настоящее время в Псковской области проживает более 125 тыс молодых людей, что составляет 20% от численности всего населения области.