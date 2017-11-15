В Дновском районе перезахоронили останки советских лётчиков

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.11.2017 21:55

Останки пяти лётчиков - бойцов Красной армии перезахоронили сегодня в Дновском районе. Теперь советские солдаты покоятся в братской могиле в центральном сквере города. Самолёт, разбившийся в сорок втором году при выполнении боевого задания неподалёку от деревни Панкратово, обнаружили псковские поисковики.

Виктория Писукова, Юрий Ильин