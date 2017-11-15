Проект областного бюджета на следующий год сегодня внесен в Псковское областное Собрание депутатов

В основе главного финансового документа - восемнадцать госпрограмм. Доходы планируются на уровне двадцати четырёх миллиардов, расходы – на сорок один миллион больше. Дефицит - около двух процентов. Планируется сокращение в следующем году государственного долга и замещение коммерческих кредитов бюджетными.
Бюджет региона - это «живой» документ, в который будут вноситься правки, дополнения, исходя из предложений всех участников бюджетного процесса. Через неделю пройдут общественные слушания, затем документ депутаты обсудят в комитетах и уже тридцатого числа пройдут первые чтения.
Иван Павлов
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