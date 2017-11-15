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Тенденцию "омоложения" руководителей обсудим в программе "Стартовая площадка" на "Радио России-Псков" 16 ноября с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 15.11.2017 17:30

Тенденцию В последние годы в западных странах появилась тенденция «омоложения» руководителей. Эксперты убеждены: это вовсе не дискриминация по возрастному признаку, а требование современного мира. Накануне подобный случай заинтересовал и псковскую общественность.

Пост руководителя областной филармонии заняла 27-летняя девушка Елизавета Барышникова. Что могут дать делу молодые управленцы? Как псковичи относятся к молодым руководителям? Какие качества необходимы человеку, чтобы занять руководящую должность в возрасте до 30 лет? Обсудим в программе "Стартовая площадка" на "Радио России-Псков".

Гости студии: самый молодой депутат ПОСД Лидия Драгунова, молодой предприниматель Алексей Дмитриев и заместитель председателя Псковского отделения Детского фонда Екатерина Транёва.

Не пропустите! 16 ноября с 7.20. Звоните и задавайте свои вопросы нашим гостям по телефону прямого эфира 62-80-30

 
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