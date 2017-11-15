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В Великих Луках проинспектировали строительство новой школы

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Категория: Вести-Псков
Создано 15.11.2017 17:14

В Великих Луках заканчивают кирпичную кладку стен новой школы. Работы выполнены на восемьдесят процентов. Сообщил руководитель подрядной организации заместителям губернатора области во время осмотра стройплощадки. Сейчас на объекте готовятся к возведению крыши. К концу года в школе установят окна, подведут все коммуникации и планируют начать отделочные работы.

Напомню, школу номер шесть строят по федеральной программе на месте старого снесенного здания.

Лариса Чурикова

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