В Великих Луках проинспектировали строительство новой школы

В Великих Луках заканчивают кирпичную кладку стен новой школы. Работы выполнены на восемьдесят процентов. Сообщил руководитель подрядной организации заместителям губернатора области во время осмотра стройплощадки. Сейчас на объекте готовятся к возведению крыши. К концу года в школе установят окна, подведут все коммуникации и планируют начать отделочные работы.
Напомню, школу номер шесть строят по федеральной программе на месте старого снесенного здания.
Лариса Чурикова
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Ноябрь 2017
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