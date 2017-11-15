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Об организации работы по поиску останков солдат Великой Отечественной войны говорим в программе "Постфактум" на "Радио России-Псков" 15 ноября в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 15.11.2017 15:55

Об организации работы по поиску останков солдат Великой Отечественной войны говорим в программе Сегодня в городе Дно состоялась торжественно-траурная церемония перезахоронения останков экипажа самолета, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Всего в этом году в Псковской области были обнаружены останки 700 бойцов Красной Армии. О том, как организована эта работа в нашем регионе, расскажем в программе "Постфактум".

Слушайте на "Радио России-Псков" 15 ноября в 18.10

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