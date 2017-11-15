УГХ города Пскова опровергло заявление псковича о небезопасности детских площадок

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.11.2017 14:48

В УГХ категорически не согласны с заявлением псковича о нарушениях при строительстве детских площадок. Чиновники настаивают: площадки сделаны по нормам, а бетонирование вовсе не обязательно для качелей или горок, а нужно только для пружинных аттракционов или городков воркаута. Все работы, считают в УГХ, произведены по проекту и проверены.

Как отметил начальник УГХ города Пскова Алексей Захаров, ни одной жалобы по поводу безопасности площадок за этот год не зафиксировано. Напротив, жители шлют исключительно благодарности. По словам Алексея Захарова, он буквально вчера общался с генподрядчиком, и тот заявляет, что все работы, согласно смете, выполнены. Документы об этом подрядчик готов еще раз предоставить, если будет дана рекомендация или распоряжение правоохранительных органов.

Напомним, накануне пскович Константин Кузнецов заявил, что двенадцать детских площадок в Пскове смонтированы с нарушениями. К таким выводам он пришел, проверив площадки на соответствие проекту. В этом году у него во дворе подрядчик пытался установить аттракционы не по нормам, но потом содеянное исправил. Кузнецов запросил документацию по площадкам, которые были смонтированы в прошлом году и обнаружил нарушения. Например, на аттракционах отсутствует бетонная подушка, а некоторые сооружения просто поставлены на землю, подсыпаны песком и не закреплены. Несмотря на это, все работы были приняты без замечаний.

Иван Павлов, Анастасия Цепина