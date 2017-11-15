logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Псковский перинатальный центр приглашает посетить школу будущих мам

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 15.11.2017 14:38

В Пскове открылась школа для будущих мам. Сегодня на базе Перинатального центра состоялось уже второе занятие. Теперь каждую неделю будущие мамы могут бесплатно получать консультацию по интересующим их вопросам. Ведущие специалисты роддома помогут мамочкам подготовится к родам и появлению малыша, а также познакомят с условиями Перинатального центра.

Но пока школа мам не пользуется особой популярностью среди беременных, на второе занятие пришли всего четыре человека.

Наталья Барарь

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Kinza
В рифму
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк