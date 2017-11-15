Псковский перинатальный центр приглашает посетить школу будущих мам

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.11.2017 14:38

В Пскове открылась школа для будущих мам. Сегодня на базе Перинатального центра состоялось уже второе занятие. Теперь каждую неделю будущие мамы могут бесплатно получать консультацию по интересующим их вопросам. Ведущие специалисты роддома помогут мамочкам подготовится к родам и появлению малыша, а также познакомят с условиями Перинатального центра.

Но пока школа мам не пользуется особой популярностью среди беременных, на второе занятие пришли всего четыре человека.

Наталья Барарь