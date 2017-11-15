Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.11.2017 10:36

46 заявок на соискание музыкальной премии «Юные дарования Псковщины» поступило в этом году. В прошлом их было значительно меньше - 35. Об этом рассказала в прямом эфире "Радио России-Псков" заведующая областной школой для одаренных детей Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова "Камертон" Екатерина Иванова.

Премия считается престижной, подчеркнула она. 22 ноября состоится традиционный концерт-награждение лауреатов премии «Юные дарования Псковщины». На одной сцене будут выступать юные таланты со всей области и симфонический оркестр Псковской областной филармонии.

Дина Дабришюте