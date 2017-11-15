Не все лучшее – детям. 12 детских площадок в Пскове сделаны с нарушениями технологии

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.11.2017 10:51

Двенадцать детских площадок в Пскове смонтированы с нарушениями технологии. На них отсутствует бетонная подушка, а некоторые аттракционы просто поставлены на землю, подсыпаны песком и не закреплены. Нарушения выявил пскович Константин Кузнецов, у которого во дворе в этом году подрядчик пытался установить площадку без бетонирования.

Он запросил документацию и проверил двенадцать адресов с детскими аттракционами, которые появились в Пскове в две тысячи шестнадцатом. Выяснилось, все двенадцать сделаны не по проекту. Например, не везде есть бетонирование, или оно сделано не по нормам, подрядчик не готовил основу под площадку или насыпал недостаточно песка. Несмотря на недостатки, все работы были приняты без замечаний.

Иван Павлов