В Псковской области могут появиться «зеленые пояса»

Двадцатого ноября в Пскове пройдут общественные слушания по проекту «Зеленый пояс». Его инициировал Общероссийский народный фронт, чтобы защитить леса рядом с крупными и промышленными городами. В нашем регионе защитную лесную полосу решено сделать вокруг Пскова. К обсуждению инициативы подключились и районы. Спицынская волость заявила, что вокруг нескольких населённых пунктов нужно сохранить доступный для местного населения лес.
Андрей Удалов, Тигран Гаспарян
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Ноябрь 2017
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