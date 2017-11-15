В Псковской области могут появиться «зеленые пояса»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.11.2017 10:50

Двадцатого ноября в Пскове пройдут общественные слушания по проекту «Зеленый пояс». Его инициировал Общероссийский народный фронт, чтобы защитить леса рядом с крупными и промышленными городами. В нашем регионе защитную лесную полосу решено сделать вокруг Пскова. К обсуждению инициативы подключились и районы. Спицынская волость заявила, что вокруг нескольких населённых пунктов нужно сохранить доступный для местного населения лес.

Андрей Удалов, Тигран Гаспарян