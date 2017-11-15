Псковичи могут выбрать эскиз для Ганзейского памятного знака

В библиотеке на Конной открылась выставка эскизов Ганзейского памятного знака. Все они участвуют в конкурсе. Автор лучшей работы получит приз - 30 тысяч рублей. А памятник по эскизу победителя установят в сквере между Советской набережной и улицей Поземского в 2019 году к Международным Ганзейским дням. Псковичи могут оставить в библиотеке свой отзыв. Все эти мнения также будут учитывать при выборе памятного знака, символизирующего связь Пскова с Ганзой. И есть из чего выбрать.
Проекты самые разные: от классических шпилей и арок до неожиданных - скульптуры в виде корабля, полусферы или гигантской рыбы.
Дина Перевозчикова
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Ноябрь 2017
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