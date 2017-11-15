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В Пскове открылась выставка, посвященная народной культуре печорских деревень

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Категория: Вести-Псков
Создано 15.11.2017 10:45

Сделано талантливо и самобытно, с любовью для своей семьи. Этнографическая выставка "Народная культура печорских деревень" открылась в Областном центре народного творчества. Участвуют всего три деревни: Митковицы, Лавры и Ротово. Представлены подлинные вещи из семейных коллекций: образцы ручного ткачества, вышивки, кружева, набойки, а также предметы народного быта.

Традиционные ремёсла передавались от матери - к дочери, от отца - к сыну. Каждый предмет имел конкретное назначение. К примеру, полотенце, которое сопровождало человека от рождения до смерти, могло быть крестильным, свадебным и погребальным.

Марина Михайлова

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