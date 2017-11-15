В Пскове открылась выставка, посвященная народной культуре печорских деревень

Сделано талантливо и самобытно, с любовью для своей семьи. Этнографическая выставка "Народная культура печорских деревень" открылась в Областном центре народного творчества. Участвуют всего три деревни: Митковицы, Лавры и Ротово. Представлены подлинные вещи из семейных коллекций: образцы ручного ткачества, вышивки, кружева, набойки, а также предметы народного быта.
Традиционные ремёсла передавались от матери - к дочери, от отца - к сыну. Каждый предмет имел конкретное назначение. К примеру, полотенце, которое сопровождало человека от рождения до смерти, могло быть крестильным, свадебным и погребальным.
Марина Михайлова
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Ноябрь 2017
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