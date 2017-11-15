Главные кадры: Владимир Толкачёв о жизни ГТРК «Псков» в 90-е годы и на рубеже столетий

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.11.2017 10:43

ГТРК «Псков» отмечает 57-ю годовщину со дня создания. Открытая в начале 60-х, она стояла у истоков зарождения отечественного телевидения. За полвека сменилось не одно поколение операторов, журналистов, режиссёров. Сегодня герой нашей рубрики "Главные кадры" - Владимир Толкачёв. Он возглавлял нашу телерадиокомпанию в 90-е годы и на рубеже столетий.

Владимир Толкачёв: «Это время было очень красивое. Мы учились делать другое телевидение, нежели оно было до нас. Вот я пришёл, и я пришёл сразу директором телевидения в 91-м году, и у нас были кадры, бобины, широкая плёнка, и мы только-только начинали снимать на видео. Это такие кассеты, которые потом стали очень любительскими. У нас тот же самый «свободный микрофон» был. Нам никто не мешал. Мы брали микрофон, брали актуальный вопрос и выходили на улицу. Подходили люди по желанию, и я даже не менял порядок тех ответов, который был. Шероховатости убирали. В 96-м году у нас появилась радиостанция «Пилот». Это, конечно, было событие. Туда пришло много молодых: Наташа Меланина, Валера Гусев, Лахтина Елена Юрьевна – с удовольствием тогда работала – возглавляла коллектив. В 60-е годы знаете, какие были самые популярные экскурсии? На хлебокомбинат и на телевидение. На хлебокомбинат – пирожные. А на телевидение - за незабываемыми впечатлениями. Когда человек садится и видит себя в экране - это остаётся на всю жизнь. У меня тоже ощущение, что нынешняя молодёжь, она лучше нас. Хотя принято так, пожилым людям говорить: «В наше время». У меня ощущение, что они лучше. Внутренне. Они лучше. Поэтому оставайтесь такими же, как вы есть".

Кирилл Радион