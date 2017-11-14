Сотрудники полиции выясняют обстоятельства трагедии в деревне Язно Невельского района. Местный житель 62-х лет застрелил двух полицейских, а затем покончил с собой. Трагедия случилась вечером 13 ноября. Александр Шеряков, в прошлом профессиональный военный, в состоянии алкогольного опьянения начал угрожать своей сожительнице, которая вызвала полицию.
На место выехали двое участковых - 25-ти и 27-ми лет. Их и затеявшего скандал мужчину на следующий день нашли убитыми. Возбуждено уголовное дело.
Лариса Чурикова
|
Ноябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3