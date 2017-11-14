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Убийство полицейских в Невельском районе. Эксклюзив "Вести-Псков" (видео)

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.11.2017 21:28

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства трагедии в деревне Язно Невельского района. Местный житель 62-х лет застрелил двух полицейских, а затем покончил с собой. Трагедия случилась вечером 13 ноября. Александр Шеряков, в прошлом профессиональный военный, в состоянии алкогольного опьянения начал угрожать своей сожительнице, которая вызвала полицию.

На место выехали двое участковых - 25-ти и 27-ми лет. Их и затеявшего скандал мужчину на следующий день нашли убитыми. Возбуждено уголовное дело.

Лариса Чурикова

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